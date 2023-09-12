Почти три тысячи семей Рязанской области получили единовременную выплату при рождении ребенка

В Рязанской области около трех тысяч семей получили пособие при рождении ребенка на общую сумму примерно 72 млн рублей. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что выплата в размере 20 тыс. рублей полагается при рождении любого ребенка, однако при рождении первого ребенка у родителей до 25 лет выплата составит 50 тыс. рублей.

Отмечается, что данное пособие может получить один из родителей.