Почти три тысячи семей Рязанской области получили единовременную выплату при рождении ребенка
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В Рязанской области около трех тысяч семей получили пособие при рождении ребенка на общую сумму примерно 72 млн рублей. Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что выплата в размере 20 тыс. рублей полагается при рождении любого ребенка, однако при рождении первого ребенка у родителей до 25 лет выплата составит 50 тыс. рублей.
Отмечается, что данное пособие может получить один из родителей.