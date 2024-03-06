Правозащитник Павлов считает, что платные возвраты товаров из онлайн-магазинов нередко незаконны
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Депутатами нижней палаты внесен законопроект о том, что о запрете отечественным маркетплейсам требовать с покупателей оплату за возврат товара. По словам главы общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олега Павлова, проблема платного возврата товаров с онлайн-магазинов назрела уже давно, причем касается она прежде всего Wildberries, и, несмотря на то что в ряде случае продавец действительно может удержать с покупателя компенсацию затрат на возврат товара, тем не менее иногда маркетплейсы злоупотребляют данной нормой. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что необходимо ввести четкое разграничение случаев, когда платный возврат может иметь законное основание, от ситуаций, когда это незаконно.
По мнению эксперта, по п. 4 ст. 26.1 Закона о защите прав потребителей онлайн-продавец может взыскать с покупателя компенсацию за возврат, если тот откажется от товара надлежащего качества, полностью соответствующего описанию и всем заявленным характеристикам, тем не менее это относится только к доставке на дом.
Он отметил, что в реальности же значительная часть подобных платных возвратов является незаконной. В плане законопроекта основным моментом является строго придерживаться тех требований по обратной доставке, которые уже есть в законодательстве, четко их исполнять и не допускать злоупотребления.