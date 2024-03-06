Правозащитник Павлов считает, что платные возвраты товаров из онлайн-магазинов нередко незаконны

Депутатами нижней палаты внесен законопроект о том, что о запрете отечественным маркетплейсам требовать с покупателей оплату за возврат товара. По словам главы общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олега Павлова, проблема платного возврата товаров с онлайн-магазинов назрела уже давно, причем касается она прежде всего Wildberries, и, несмотря на то что в ряде случае продавец действительно может удержать с покупателя компенсацию затрат на возврат товара, тем не менее иногда маркетплейсы злоупотребляют данной нормой. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что необходимо ввести четкое разграничение случаев, когда платный возврат может иметь законное основание, от ситуаций, когда это незаконно.

По мнению эксперта, по п. 4 ст. 26.1 Закона о защите прав потребителей онлайн-продавец может взыскать с покупателя компенсацию за возврат, если тот откажется от товара надлежащего качества, полностью соответствующего описанию и всем заявленным характеристикам, тем не менее это относится только к доставке на дом.

Он отметил, что в реальности же значительная часть подобных платных возвратов является незаконной. В плане законопроекта основным моментом является строго придерживаться тех требований по обратной доставке, которые уже есть в законодательстве, четко их исполнять и не допускать злоупотребления.