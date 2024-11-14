В Гильдии риелторов назвали риски, связанные с приобретением недвижимости во время «Черной пятницы»

Глава Гильдии риелторов России Константин Апрелев пояснил риски, которые связаны с приобретением недвижимости в период распродаж типа «Черной пятницы». Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, риски при покупке жилья в период распродажи такие же, как и в обычные дни. В любом случае необходимо внимательно изучать все договоры, предлагаемые к заключению.

Эксперт отметил, что в любом случае всегда следует мониторить ситуацию по каждому объекту и застройщику, собирать отзывы и общаться с прочими покупателями. Важно всегда анализировать структуру сделки и платежи, но в целом в дни распродаж дополнительных рисков при покупке квартиры нет.

Ранее также техноэксперт Биржевой заявил, что перед приобретением техники в «черную пятницу» следует сравнить цены.