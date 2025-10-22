Праздничные проценты: какие ставки по вкладам готовят банки к Новому году

В ближайшее время на российском банковском рынке может заметно вырасти число новогодних предложений по вкладам, сообщила международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова в беседе с агентством « Прайм ».

По словам эксперта, масштаб «новогодней щедрости» банков определяется комплексом факторов. Среди ключевых условий, влияющих на привлекательность предложений, Ермилова выделила уровень инфляции и ключевой ставки, степень конкуренции между кредитными организациями, активность вкладчиков, а также потребность банков в поддержании спроса на финансовые услуги в праздничный период.

Уже сейчас на рынке присутствуют выгодные предложения по праздничным вкладам: отдельные банки готовы предложить ставки до 21% годовых. При этом, как отметила специалист, подобные условия встречаются не только в специально обозначенных «новогодних» продуктах, но и в других краткосрочных депозитах. Такие вклады позволяют размещать средства на непродолжительные сроки — например, на 91 день — с высокими процентными ставками и дополнительными бонусами.

Ермилова рекомендует потенциальным вкладчикам при выборе продукта обращать внимание не только на заявленную процентную ставку, но и на целый ряд сопутствующих условий. В их числе: требуемая минимальная сумма вклада, возможности частичного снятия и пополнения счета, правила досрочного расторжения договора, а также наличие дополнительных привилегий и подарков, которые банки нередко включают в праздничные акции.

Ранее сообщалось, что были названы семь признаков проблем с финансовой безопасностью.