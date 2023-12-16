Предновогодний форум для подмосковных предпринимателей стартовал в гастроквартале «Три вокзала. Депо»

Форум «Мой бизнес. Елка «100% Подмосковье» начал работу в гастроквартале «Три вокзала. Депо». Мероприятие организованно Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и центром «Мой бизнес» Подмосковья.

Ожидается, что в рамках форума пройдут панельные дискуссии, мастер-классы, ярмарка-выставка, где представлена новогодняя продукция подмосковных компаний, и концертная программа. Так, первый день форума собрал порядка двух тысяч гостей.

«Отличительной чертой форума является ярмарка-выставка, где бизнес Московской области представил свою новогоднюю продукцию. Всего ее участниками стали более 40 компаний», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

В первый день форума участники обсудили направления работы и цели на 2024 год, узнали о создании личного бренда и работе с нейросетями, побывали на мастер-классе по контактному жонглированию.