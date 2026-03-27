«Предновогодняя чистка» не помогла. Долги россиян по кредитам достигли 1,455 трлн руб.

Согласно статистике Центробанка РФ, проанализированной коллекторским агентством «Долговой консультант», в первый месяц 2026 года объем просроченной задолженности физлиц перед банками увеличился на 17,4 млрд руб. Это прирост составил 1,2% от совокупного кредитного портфеля.

К началу февраля 2026 г. общая сумма долгов населения (без учета ипотеки), по которым нарушены сроки выплат, достигла 1,455 трлн руб. Интересно, что декабрь 2025 г. продемонстрировал противоположную динамику: тогда показатель снизился на 22,6 млрд руб., или на 1,6%.

Эксперты связывают декабрьское улучшение с ежегодной традицией кредитных организаций: в преддверии закрытия отчетного периода они массово избавляются от безнадежных активов. Банки либо списывают «плохие» долги, либо переуступают право требования коллекторам, чтобы представить регулятору более благополучные балансы.

Генеральный директор «Долгового консультанта» Денис Аксенов обращает внимание на то, что разовые списания не способны переломить системный тренд.

«Доля проблемных кредитов в портфелях банков приближается к психологически важной отметке в 10%. Фактически это означает, что каждый десятый рубль, выданный в долг, не возвращается в срок», – прокомментировал он.

По словам Аксенова, преодоление порога в 10% пока не несет фатальных рисков, но служит тревожным сигналом для Центробанка и игроков рынка на фоне замедляющейся выдачи ссуд. Он добавил, что официальные цифры занижают реальный масштаб проблемы.

«Если бы банки не передавали регулярно проблемные портфели коллекторским агентствам, уровень просрочки на их балансах был бы значительно выше. Реальный же объем невозвратных долгов в розничном секторе, включая те, что находятся в работе у коллекторов, можно оценить как в полтора-два раза больший», – заключил эксперт.

