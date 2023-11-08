Предприятие из подмосковного Клина проведет модернизацию с помощью китайских партнеров

В скором времени на заводе установят линию для производства четырехклапанных гофрокоробок. Оборудование по соответствующему партнерскому соглашению предоставит китайская компания Dongfang.

Новая линия может выпускать 27 тысяч листов в час. При этом переключиться с одного заказа на другой можно менее чем за две минуты. Оборудование должно прибыть в Клин в июле 2024 года.

«ЧелныУпак», напомним, один из основных резидентов индустриального парка «КлинАвтоТранс». Здесь производят гофрокартон и гофроупаковку, поддоны из пятислойного гофрокартона. В штатном расписании 180 работников.