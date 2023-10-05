Предприятие из подмосковных Мытищ наладило экспорт продукции в Саудовскую Аравию

Продукция полностью изготавливаются силами компании — от резки листов до нанесения фирменного логотипа. Как отмечает начальник производства компании Василий Глинский, в скором времени на заводе откроется ночная смена, поэтому потребуются дополнительные места.

В настоящее время в «Лебере» тестируются «умные площадки» — детские игровые комплексы с интерактивным наполнением. В компании добавили, что она активно сотрудничает с Корпорацией развития Московской области. В связи с расширением, компания «Лебер» рассчитывает получить субсидию на покупку оборудования.

Добавим, что компания принимала активное участие в губернаторской программе благоустройства дворов, ее детские площадки есть практически во всех городских округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого бизнеса.