Предприятие «Петкорм» из Дмитрова планирует удвоить свои производственные мощности

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный побывал на предприятии «Петкорм», которое располагается неподалеку от села Орудьево. В настоящий момент предприятие по производству кормов для домашних животных планирует удвоить свои мощности.

Отмечается, что планируется установить вторую линию для производства консервированных кормов для кошек и собак в пауч-пакетах, что позволит увеличить объем выпускаемой продукции в два раза и удовлетворить потребности заказчиков. На заводе будет создано дополнительно более пятидесяти рабочих мест с комфортными и безопасными условиями труда и стабильной заработной платой.

«Мы собираемся постепенно переходить на отечественное оборудование. Зарубежные производственные линии будем закупать только в тех странах, в которых мы уверены. Сейчас идут активные переговоры с китайскими партнерами», — рассказал гендиректор предприятия Алексей Сильвестров.

Сырье для производства влажных кормов уже только отечественное. На предприятии есть собственная лаборатория для контроля качества готовой продукции и собственный экспериментальный цех для разработки новых рецептур. Сейчас специалисты дмитровского завода разрабатывают новые сухие корма на основе экструзионной технологии.