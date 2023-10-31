Предприятие по производству ягод увеличивает объемы в Подмосковье

В этом году производитель ягод увеличил площади с клубникой и малиной увеличил объемы на 20% в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Отмечается, что в этом году было засажено 3,5 га клубники, 3,5 га ежевики, и 8 га малины. С этих площадей удалось собрать более 140 тонн клубники, более 100 тонн малины и 100 тонн ежевики. В следующем году планируется увеличить площади посадки клубники и малины в 2 раза.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что Московская область является лидером страны среди регионов по производству сыров.