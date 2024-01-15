Предприятие подмосковных Химок с помощью нацпроекта увеличило выработку

Предприятие известно выпуском металлических строительных конструкций и компонентов. Как сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, в качестве пилотного потока было выбрано производство защитно-охранного ограждения 3БН (1). Оно используется при ограждении городской территории во время строительных работ.

Эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области совместно с сотрудниками предприятия провели диагностику процесса и наметили планы по оптимизации. В итоге удалось снизить время рабочего процесса на 27 процентов увеличить выработку на 23 процента. Команда наметила дальнейшие экономические планы.

Заявку на участие в нацпроекте можно подать через портал Производительность.рф или обратиться в РЦК Московской области.