Предприниматели Подмосковья могут принять участие в опросе на тему защищенности бизнеса от киберугроз

Подмосковные предприниматели могут принять участие в опросе на тему защищенности малого и среднего бизнеса от киберугроз. Его проводит АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с ООО «Третья сторона».

Цель проведения опроса – оценить реальную ситуацию с безопасностью малого и среднего предпринимательства, информированность о киберугрозах, оценить частоту атак и реальный ущерб, а также понять, какие продукты и услуги уже используются.

Опрос проводится до третьего сентября здесь. На его прохождение потребуется не более пяти-семи минут.

Опрос анонимный и не требует персональных данных.