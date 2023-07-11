Предпринимателям рассказали о маркетинговых инструментах, доступных на платформе «Мой экспорт»

Пять платных услуг уже доступны на b2b-маркетплейсе «Профессионалы экспорта», который работает на цифровой платформе «Мой экспорт». B2b-маркетплейс устроен по принципу сервисов поиска исполнителей: экспортер сам выбирает исполнителя по различным критериям.

Представленные услуги позволят оптимизировать стратегию и сохранить ресурсы. Их оказывают компании-партнеры, каждая из которых прошла проверку Российского экспортного центра и аккредитована специально для работы на b2b-маркетплейсе.

Флагманская маркетинговая услуга – «Анализ рынка по стандартным критериям». Она позволит заказать исследование целевого рынка, оценить динамику спроса и предложения, особенности продвижения на интересующем рынке.

Для субъектов МСП доступна возможность оформить индивидуальное комплексное маркетинговое исследование «Анализа рынка по стандартным критериям с господдержкой ЦПЭ» с господдержкой, которая позволяет сэкономить до 80% стоимости работ.

Услуга «Исследование по выбору страны поставки» познакомит компании с мировыми тенденциями – они получат рекомендации по выбору зарубежных рынков.

Услуга «Полевое исследование зарубежного розничного рынка» позволит получить систематизированную маркетинговую информацию по выбранной стране.

Для экспортеров, которым нужно получить информацию об условиях доступа на рынок, есть услуга «Справка по условиям доступа на внешние рынки». Отчет содержит актуальные данные о существующих барьерах, тарифах и прочих условиях выхода на конкретный рынок.

Для заказа услуг нужно зайти в каталог на главной странице цифровой платформы и выбрать вкладку «Аналитические отчеты и исследования», а затем — «Маркетинговые исследования».