Представитель Австралии заявила о крайней уязвимости европейского газового рынка

Ее точка зрения была опубликована в газете Financial Times. Она напомнила, что в Евросоюзе цена на газ скакнула фактически на 40% только из-за упоминания того, что сотрудники австралийских предприятий по сжижению газа могут забастовать. Работники могут начать свою забастовку уже 2 сентября. Такое положение, по ее мнению, противоречит здравому смыслу. Оно ярко раскрывает огромную уязвимость рынка Европы перед любым неучтенным внешним фактором.

Австралия поставляет на мировой рынок СПГ более 20% данного сырья. В прошлом году газ отправлялся в основном в Японию, Южную Корею и Китай. Теперь же австралийское энергетическое сырье стало сильно влиять и на европейскую экономику.