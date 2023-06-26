Представитель РФ в МВФ заявил, что США сами заставили мир отказаться от доллара

Представитель РФ в Международном Валютном Фонде Алексей Можин заявил в своем последнем интервью, что США сами виноваты в том, что мировое сообщество начало искать замену американской валюте.

Можин указал на то, что различные страны все чаще начинают использовать другие валюты. Первым сейчас в этом списке – юань. Он подчеркнул, что большое количество стран ведет торговлю в юанях, и не только с КНР.

Можин также сообщил, что американцы уже начали беспокоиться о дальнейшей судьбе своей валюты, ведь отказ от нее происходит слишком быстро для них. Эксперт считает, что главной причиной того, что доллар так долго занимал роль ведущей валюты, являлось отсутствие альтернативы.

Можин заключил: доллар выпускается в целях интересов и обязательств одной страны. Он считает неправильным, что американская валюта так широко использовалась и применялась до этого момента.