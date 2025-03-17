Представитель Зеленского Власюк: возвращение западного бизнеса в РФ неизбежно

Западные государства рано или поздно возобновят экономические отношения с Россией. Такое мнение высказал Владислав Власюк, представитель президента Украины по вопросам санкций, в беседе с изданием Politico.

Власюк считает, что восстановление бизнес-связей — это неизбежный процесс, который является лишь вопросом времени. Он также упомянул о вероятности заключения новых соглашений между европейскими странами и Россией в сфере энергетики.

По его мнению, Россия обладает значительными ресурсами в этой области, и было бы недальновидно со стороны западных стран игнорировать этот потенциал.

Ранее сообщалось, что российские IT-компании попросили правительство о поддержке в случае возвращения фирм с Запада.