Жителям Подмосковья рассказали, как получить услуги в сфере ЖКХ с помощью Добродела
Жители Подмосковья смогут получить услуги в сфере ЖКХ с помощью Добродела
Фото: [медиасток.рф]
Жители Подмосковья смогут решать вопросы, связанные с жилищно-коммунальными услугами, с помощью мобильного приложения Добродел. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Все необходимые услуги собраны в разделе «Услуги ЖКХ» на главной странице мобильного приложения. Например, там можно заказать техобслуживание и ремонт газового оборудования и приборов учета теплоснабжения, обратиться за консультацией в ресурсоснабжающую организацию, сверить взаиморасчеты или оформить перерасчет и не только.
Для получения этих и других услуг пользователям потребуется авторизоваться в мобильном приложении через ЕСИА, заполнить заявление и подписать его онлайн. Скачать приложение можно по ссылке.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
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