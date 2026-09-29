Жителям Подмосковья рассказали, как получить услуги в сфере ЖКХ с помощью Добродела

Жители Подмосковья смогут решать вопросы, связанные с жилищно-коммунальными услугами, с помощью мобильного приложения Добродел. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Все необходимые услуги собраны в разделе «Услуги ЖКХ» на главной странице мобильного приложения. Например, там можно заказать техобслуживание и ремонт газового оборудования и приборов учета теплоснабжения, обратиться за консультацией в ресурсоснабжающую организацию, сверить взаиморасчеты или оформить перерасчет и не только.

Для получения этих и других услуг пользователям потребуется авторизоваться в мобильном приложении через ЕСИА, заполнить заявление и подписать его онлайн. Скачать приложение можно по ссылке.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.