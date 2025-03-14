Российские IT-компании попросили правительство о поддержке в случае возвращения фирм с Запада

Российским властям стоит предусмотреть меры по поддержке отечественных производителей софта и электроники. Это пригодится в том случае, если в РФ начнут возвращаться ранее ушедшие игроки с Запада. С таким обращением к правительству выступил IT-бизнес, и об этом рассказал РБК.

Ассоциация разработчиков и производителей электроники отправила в адрес Михаила Мишустина, главы кабинета министров, обращение. В нем она предложила поддержать российские компании на тот случай, если в страну начнут возвращаться ушедшие из нее западные представители этого рынка.

В список предложений входит ввести таможенные пошлины в размере 30% на всю импортную электронику. Зарубежным товарам и компаниям нельзя будет участвовать в госзакупках, которые касаются критической информационной инфраструктуры. Все иностранные компании необходимо обязать не подчиняться западным санкциям, только на этом условии их стоит впускать на российский рынок. Продукцию тех фирм, которые подчинились санкциям, необходимо маркировать особым образом.

Такие меры начали обсуждать после того, как США приняли меры по прекращению украинского конфликта. Российские IT-компании решили сыграть на опережение и предусмотреть ситуацию, когда западные бренды начнут возвращаться на рынок в РФ.

Ранее с подобным же предложением о защите отечественных производителей в случае возврата в РФ западных фирм выступили депутаты Госдумы. По их мнению, нельзя просто так позволить брендам Запада вернуться на прежних условиях. Внутренний рынок, по их мнению, надо защитить от зарубежных конкурентов.