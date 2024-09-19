Представители 24 компаний Подмосковья прошли обучение на Фабрике офисных процессов с начала года

Двести пятьдесят восемь представителей 24 подмосковных компаний прошли обучение на Фабрике офисных процессов с января текущего года. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках обучения участники в игровой форме знакомились с различными способами оптимизации работы в офисе. За день они проходили три этапа, в ходе которых определяли стоящие задачи и находили способы решения, которые помогали бы оптимизировать рабочие процессы, сократить время и затраты, увеличить прибыль. В роли наставников выступали представители Регионального центра компетенций.

В число выпускников вошла компания «ЮниТрейд» из Щелково. Предприятие производит механизмы трансформации для мягкой мебели. Благодаря участию в проекте команда смогла сократить затраты на один договор в четыре с половиной раза.