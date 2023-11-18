Представители фармкомпаний из стран СНГ и Латинской Америки приехали на производство в Химках

Представители фармакологических компаний из стран СНГ и Латинской Америки посетили в Химках фармацевтическую организацию, которая занимается разработкой лекарственных препаратов для терапии онкологических заболеваний, ВИЧ, сердечно-сосудистых заболеваний и тревожных расстройств.

«У нас около 80 продуктов, которые находятся в разработке. Мы наблюдаем большую заинтересованность в инновационных продуктах. В рамках круглого стола от иностранных коллег было высказано пожелание, чтобы химкинские лекарства появились и в их странах», — поделился Юрий Красненков, коммерческий директор компании «ХимРар».

Участники посетили производственные объекты ГК «ХимРар», где смогли узнать подробную информацию о производственных процессах и технологиях компании. Также они получили памятные подарки. Отмечается, что гости высоко оценили уровень производственных и исследовательских мощностей компании. Они хотят, чтобы новая российская продукция оказалась в странах СНГ и Латинской Америки.

На мероприятии присутствовали представители министерств здравоохранения и регуляторных агентств Кубы, Эквадора, Доминиканской республики, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Армении и Казахстана. Эксперты подчеркнули важность сотрудничества с Россией в сфере фармацевтики.

Химкинская компания имеет большую роль в развитие фармакологии во всем мире. Ее руководство готово повышать производственный потенциал как за счет собственных проектов, так и в рамках международного сотрудничества.