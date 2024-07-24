Представители инвестиционного блока Правительства Подмосковья встретились с делегацией из Китая
Фото: [Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки МО]
В Подмосковье состоялась встреча представителей инвестиционного блока правительства региона и делегации китайской провинции Шаньдун, где обсудили вопросы экспортного взаимодействия и инвестиционного сотрудничества. Об этом заявили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Известно, что делегацию со стороны китайской провинции возглавил генеральный секретарь Народного правительства провинции Шаньдун Сюй Вэнь, а со стороны Московской области — заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«В рамках встречи мы обсудили перспективную реализацию одного очень интересного экспортного проекта — совместную отправку сборного груза продукции компаний из Московской и Вологодской областей в Китай. К отгрузке планируется партия мороженого, которое в Китае очень востребовано: КНР входит в лидеры по импорту российского мороженого», — рассказала Екатерина Зиновьева.
Второй важнейшей темой в рамках встречи стало развитие инвестиционного взаимодействия между китайской провинцией и Подмосковьем.
«Китай — давний инвестиционный партнер Подмосковья. Например, как раз инвестор из Шаньдун, компания „Северный океан“, реализует в городском округе Воскресенск проект по производству гепарина натрия. Это лишь один из примеров крупных китайских проектов у нас в регионе, и мы будем рады новым инвесторам. Встреча позволила обсудить возможности инвестирования в Подмосковье, а также перспективы расширения работы с предприятиями из провинции Шаньдун», — отметила Зиновьева.