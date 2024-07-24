Представители инвестиционного блока Правительства Подмосковья встретились с делегацией из Китая

«Китай — давний инвестиционный партнер Подмосковья. Например, как раз инвестор из Шаньдун, компания „Северный океан“, реализует в городском округе Воскресенск проект по производству гепарина натрия. Это лишь один из примеров крупных китайских проектов у нас в регионе, и мы будем рады новым инвесторам. Встреча позволила обсудить возможности инвестирования в Подмосковье, а также перспективы расширения работы с предприятиями из провинции Шаньдун», — отметила Зиновьева.