Представители Подмосковья победили в общероссийском конкурсе новых брендов

Представители Подмосковья стали одними из победителей общероссийского конкурса лучших новых брендов. Торжественная церемония награждения состоялась в рамках форума «Сильные идеи для нового времени».

Так, в число победителей конкурса вошли предприятия из Коломны, Мытищ и Дедовска. Одно из них производит сладости («Сдобс фудс»), второе выпускает мороженое («Айскейк Эко»), а третье создает компьютерную мебель («Куб»).

Как отметили в Мининвесте региона, в ходе выставки президент РФ Владимир Путин протестировал компьютерное кресло от подмосковного производителя. В ведомстве поздравили победителей.

В общей сложности на конкурс поступили заявки от сотни подмосковных компаний.