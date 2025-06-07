Представители Подмосковья вошли в число лауреатов Всероссийской премии «Предприниматель года» по итогам 2024 года.

Мероприятие является ключевой площадкой для демонстрации достижений российского бизнеса. Оно традиционно объединяет представителей малого, среднего и крупного предпринимательства, включая самозанятых лиц.

Цели премии — развитие предпринимательского сообщества, выявление и публичное поощрение лучших субъектов малого, среднего и крупного бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, продвижение идеи создания бизнеса и популяризация достижений предпринимательства.

В 2024 году в премии приняли участие предприниматели из 71 субъекта РФ. Всего было подано более 500 заявок. По результатам конкурсного отбора были вручены 31 статуэтка абсолютных победителей и 79 медалей лауреатов.

В число победителей вошел представитель Подмосковья Андрей Варивода (АО «Диакон-ДС»). Он стал лучшим в номинации «Прорыв года». Лауреатами стали следующие подмосковные предприниматели: Анатолий Лизунов, Антон Апостолов, Алексей Барановский, Маргарита Давлетшина, Елена Сафонова, Дмитрий Пуклинов, Елена Стародубцева, Анна Веденеева, Дмитрий Жвакин.