Представители Wildberries пояснили введение комиссии за оплату картами Mastercard и Visa
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Введение в маркетплейсе Wildberries комиссии на оплату товаров картами зарубежных платежных систем Visa и Mastercard обусловлено особенностями операционно-технологического процесса. Об этом сообщает NEWS.ru.
Отмечается, что в настоящее время она не имеет возможности напрямую обрабатывать данные платежные операции.
Добавляется, что граждан РФ могут воспользоваться альтернативными способами оплаты покупок: картами «Мир», СБП и сервисом SberPay.