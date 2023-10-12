Представители Wildberries пояснили введение комиссии за оплату картами Mastercard и Visa

Введение в маркетплейсе Wildberries комиссии на оплату товаров картами зарубежных платежных систем Visa и Mastercard обусловлено особенностями операционно-технологического процесса. Об этом сообщает NEWS.ru .

Отмечается, что в настоящее время она не имеет возможности напрямую обрабатывать данные платежные операции.

Добавляется, что граждан РФ могут воспользоваться альтернативными способами оплаты покупок: картами «Мир», СБП и сервисом SberPay.