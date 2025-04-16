Премьер Сингапура сообщил о последствиях торговой войны США и Китая

Та торговая война, которую развязывают Соединенные Штаты и Китай, заставит другие страны пересмотреть свою политику в сфере торговли. Такое мнение высказал Лоуренс Вонг, премьер-министр Сингапура. Его слова привела газета Straits Times.

С точки зрения политика, взаимное повышение таможенных пошлин Китаем и Америкой приведет к полному переустройству всей мировой экономики.

«США и Китай вступают в полномасштабную торговую войну, и ухудшение торговых связей ускорит процесс отделения экономик двух стран», — указал он.

Вонг добавил, что уже сейчас происходит переосмысление всей торговой политики в ряде стран. Она перестает быть единой интегрированной системой, разваливаясь на ряд обособленных направлений. Все они будут нацелены на торговлю либо с США, либо с КНР. Сингапурский премьер подчеркнул, что мироустройство, которое сложилось по итогам Второй мировой войны, видоизменяется. Пока никто не понимает, к чему именно это приведет.

Ранее стало известно, что Трамп пригрозил повысить таможенные пошлины на китайскую продукцию до уровня в 245%. По его словам, это может быть сделано в качестве ответа на действия Пекина.