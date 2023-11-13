Премьер Таиланда хочет раздать гражданам деньги для роста деловой активности

Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин разработал план по выдаче каждому тайцу по 10 тысяч бат ($277) для стимулирования потребления и деловой активности, пишет Bloomberg.

Общая стоимость программы оценивается в 500 млрд бат и будет финансирования за счет государственных заимствований.

План критикуют оппозиция и некоторые экономисты, которые считают, что мера приведет к существенному росту государственного долга. Тависин указывает, что дополнительные заимствования приведут к росту госдолга с 61% от ВВП до 64%, тогда как законом установлена верхняя планка в 70%.