Премьер Таиланда хочет раздать гражданам деньги для роста деловой активности
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Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин разработал план по выдаче каждому тайцу по 10 тысяч бат ($277) для стимулирования потребления и деловой активности, пишет Bloomberg.
Общая стоимость программы оценивается в 500 млрд бат и будет финансирования за счет государственных заимствований.
План критикуют оппозиция и некоторые экономисты, которые считают, что мера приведет к существенному росту государственного долга. Тависин указывает, что дополнительные заимствования приведут к росту госдолга с 61% от ВВП до 64%, тогда как законом установлена верхняя планка в 70%.
«Правительство считает, что мы находимся в кризисе, и экономика нуждается в стимулировании. Если не будет экономического роста, то в один прекрасный день никто не захочет инвестировать в Таиланд», – заявил глава тайского правительства.