«Преодолевать трудности, а не ждать подачек»: эксперт рассказал, как достичь роста экономики в России

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного планирования (ЦКАМП) заявил, что ослабление рубля может подорвать экономический рост. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Экономист Михаил Беляев не согласен с оценкой экономического центра. По его мнению, слабый рубль — это следствие экономического застоя, а не наоборот.

«Прогноз в корне неверен, у него неверный посыл. Национальная валюта — это продолжение национальной экономики. Рубль слабеет из-за того, что экономика недостаточно сильна и активна», — пояснил Беляев в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как заявил эксперт, причина застоя экономики кроется в недостаточной активности предпринимательского корпуса. А валюта, по его словам, соответствует эффективности экономики, поэтому невозможно укрепить рубль, не укрепляя экономику.

«Наши предприниматели, за исключением некоторых отдельных примеров, ссылаются то на санкции, то на что-то еще. Когда они раскачаются и начнут действовать, тогда появятся рабочие места, повысятся зарплаты, начнется экономический рост. Надо преодолевать трудности, искать новые рынки и товары, а не ждать подачек от государства», — подытожил экономист.

Ранее мы рассказывали о том, как подмосковный Чехов решает вопросы экономического развития.