Препарат, применяемый в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, будут производить в Подмосковье

Компания «Северный океан» планирует построить фармацевтический завод по производству гепарина натрия в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства жилищной политики.

Отмечается, что основным продуктом компании станет субстанция гепарина натрия — активного вещества, которое препятствует образованию тромбов, а также применяется в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Всего в реализацию данного проекта будет инвестировано 850 миллионов рублей.

Крупнейший в Московской области частный проект из Китая поступил на сопровождение Центра Содействия Строительству при Правительстве региона. Возведение фармацевтического комплекса запланировано на земельном участке площадью более 14 гектаров. Также в планах китайских производителей строительство второй очереди предприятия. Будет создано порядка трехсот рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье наблюдается заметный рост малого бизнеса.