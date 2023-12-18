Президент Белоруссии перечислил главные направления сотрудничества с Подмосковьем

Как сообщила пресс-служба главы республики, речь идет в том числе о производстве строительных смесей на базе белорусского цемента, создании сервисно-логистического хаба, научно-техническом сотрудничестве, развитии мясо-молочного производства, а также об участии белорусских строителей в возведении различных объектов.

«Вы активно занимаетесь темой дорожного строительства и коммунального хозяйства. <…> Мне докладывали, что в текущем и следующем году вы намереваетесь вложить значительные средства в обновление парка и приобретение техники белорусского производства. Наши специалисты в ближайшее время вместе с вами определят необходимую спецификацию и, я даю вам слово, мы сделаем все необходимое, чтобы отгрузки начались строго по графику», — сказал Александр Лукашенко на встрече с Андреем Воробьевым во Дворце Независимости в Минске.

Президент Белоруссии подчеркнул, что республика выполнит все обязательства, которые будут предусмотрены по договору.

Ранее Александр Лукашенко назвал Московскую область стратегическим партнером Белоруссии.