Товарооборот Белоруссии и Подмосковья по итогам этого года превысит десять миллиардов долларов, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым в Минске.

Александр Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба, подчеркнул, что столичный регион России является стратегическим партнером Белоруссии. Подмосковье занимает первое место среди российских субъектов по объему торговлю.

«За десять месяцев этого года товарооборот увеличился почти на четверть и уже превысил девять миллиардов долларов. Это значимое достижение с учетом высокой базы и существенного роста в прошлом году», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что торговля сейчас идет практически по всей номенклатуре товаров. А итоги текущего года могут стать лучшими показателями за всю историю сотрудничества Белоруссии и Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что Белоруссию и Подмосковье связывают добрые и теплые отношения.