Президент Малави отозвал чиновников из загранпоездок ради экономии средств

Президент Малави Лазарус Чаквера приказал всем министрам, находящимся в служебных командировках за рубежом, вернуться на родину. Эта мера предпринята для сокращения бюджетных расходов, сообщил портал Malawi24.

Поездки министров и других высокопоставленных лиц будут ограничены и внутри страны. Чаквера подписал распоряжение о сокращении вдвое лимита на использование топлива для чиновников.

Страна в Юго-Восточной Африке испытывает серьезные финансовые трудности из-за стихийных бедствий – циклонов и наводнений. Международный валютный фонд готов выделить Малави кредит в размере $174 млн, но для его получения страна должна выполнить ряд предварительных условий.