Президент РФ поручил подготовить предложения по модернизации налоговой системы

Владимир Путин дал поручение подготовить ряд предложений по модернизации налоговой системы в стране. После этого предлагается обозначить и закрепить ключевые налоговые параметры до 2030 года.

Лидер подчеркнул, что важно закрыть всевозможные лазейки, которыми пользуются некоторые недобросовестные компании, чтобы не выплачивать налоги. Все это позволит обеспечить условия, необходимые для реализации важных для страны проектов.

Путин также озвучил предложения о разработке подходов к модернизации фискальной системы, более справедливом распределении налогового бремени и снижении налоговой нагрузки на семьи.