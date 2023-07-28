Президент Уганды назвал современной формой рабства ситуацию на мировом рынке кофе

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени возмутился ситуацией на мировом рынке кофе, где на страны африканского континента приходится лишь незначительная доля в общем объеме прибыли.

Такое положение дел лидер Уганды назвал «современной формой рабства», выступая на саммите «Россия – Африка».

Общий объем кофейного рынка Мусевени оценил в $460 млрд. Из них на Африку приходится всего лишь $2,5 млрд, на Уганду – $800 млн. При этом Германия, которая не выращивает кофе, зарабатывает на нем больше, чем все африканские страны – $6,8 млрд.

Президент Уганды отметил, что беда Африки в том, что на континенте не производят продуктов с добавленной стоимостью. Килограмм сырого кофе стоит $2,5, а обжаренного – уже $40, но эта разница недоступна африканцам, поскольку вся обжарка производится за пределами континента.