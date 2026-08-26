Бабье лето в 2026 году: синоптики раскрыли прогноз погоды на 1 сентября

Синоптики разошлись во мнениях о приходе метеорологической осени. В центре погоды «Фобос» считают, что она уже наступила: среднесуточная температура в Москве опустилась ниже +15 градусов — именно этот показатель служит главным критерием. Однако специалисты не видят в этом сенсации: конец августа логично подводит к смене сезона. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

В «Метеоновостях» с таким выводом не спешат. Главный специалист агентства Татьяна Позднякова призывает не торопиться прощаться с летом. По ее словам, кратковременное похолодание и пара ненастных дней — еще не повод объявлять о приходе осени. В конце августа погоду будет определять антициклон: осадков не ожидается, а температура останется в пределах нормы. Эксперт уверена, что даже в начале сентября в столичном регионе сохранится вполне летняя погода.

Прогноз на сентябрь пока носит предварительный характер. Ожидается, что среднемесячная температура окажется выше климатической нормы, а количество осадков — больше обычного. При этом предсказать погоду на конкретную дату, например на 10 сентября, сейчас невозможно: технологии не позволяют делать настолько детальные прогнозы.

Некоторые синоптики прогнозируют необычное бабье лето: в сентябре ожидаются две‑три непродолжительные волны тепла, которые будут чередоваться с дождями и похолоданиями.

Не обошлось и без народных примет. В традиции выделяют молодое бабье лето (28 августа — 11 сентября) и старое (14–21 сентября). Считается, что хорошая погода 28 августа предвещает ненастное старое бабье лето, а обилие паутины в период молодого бабьего лета сулит ясную и холодную зиму. Если с 28 августа по 11 сентября держится сухая погода, осень будет долгой.

По данным Татьяны Поздняковой, в ближайшие дни погода улучшится. При переменной облачности осадков не предвидится, ночи будут ясными. Температура ночью составит +10…+11 градусов, днем — +18…+20 градусов вплоть до 30 августа включительно.

Ранее синоптики назвали точную дату возвращения 20-градусного тепла в Москву.