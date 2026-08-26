Методика — основа качества: винодел назвал признаки хорошего вина

По словам эксперта, из любого сорта можно создать достойный напиток — ключевым фактором здесь выступает строгое соблюдение технологии на каждом этапе производства. Решающее значение имеет не сам сорт, а методология: от того, насколько грамотно ведется работа на виноградниках, зависит исходное качество сырья; не менее важна правильная переработка и постоянный контроль состояния продукта — от момента сбора урожая до финального розлива.

Винодел особо подчеркнул, что даже использование недорогого оборудования не станет препятствием для создания хорошего вина, если неукоснительно следовать проверенным методам и держать под контролем все стадии процесса. Таким образом, секрет качественного напитка кроется не в дороговизне ресурсов или престижности сорта, а в системном, внимательном подходе и профессиональной дисциплине — именно они в конечном счете определяют вкус и характер вина.

Ранее он назвал признаки плохого вина.