Зеленский попался на монтаже видео из Запорожья

Президента Украины Владимира Зеленского уличили в монтаже видеообращения, снятого на фоне въездной стеллы Запорожья — на кадрах видно, как из-за спины политика внезапно появляется грузовик, что указывает на искусственное соединение фрагментов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Ролик, в котором Зеленский сообщает об «успехах» ВСУ, был записан на фоне стеллы в Запорожье, однако внимательные зрители заметили странность: в одной из сцен из-за спины президента резко возникает автомобиль, чего при целостной съемке быть не могло. Это дало основания утверждать, что обращение смонтировано, а отдельные кадры склеены между собой. Зрители иронично заметили, что у «виртуального воина» дала сбой матрица.



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