Неуважение к старшим как причина бунтов: протоиерей рассказал о корнях революций

По его мнению, бунты и революционные кризисы берут начало в банальном неуважении к старшим — как в семье, так и на службе. Священнослужитель убежден: если с детства прививать ребенку безусловное почтение к родителям, то во взрослой жизни он будет с должным пиететом относиться к любому начальству и не станет публично осуждать представителей власти. В качестве образца Ткачев приводит дореволюционные нравы, когда к старшим обращались на «вы» и выражали почтение даже в жестах — например, целованием рук. Идеальная модель для проповедника — авторитарный глава семьи и полное послушание домочадцев; отношение к руководителю при этом должно быть сродни сыновнему уважению к отцу.

Однако логика такой связи вызывает серьезные вопросы. Непонятно, каким образом почитание родителей автоматически исключает право гражданина на критику должностных лиц. Более того, подобная позиция невольно создает почву для оправдания злоупотреблений: если любое начальство следует принимать как данность, то любые его действия, включая коррупцию и произвол, оказываются вне зоны общественной оценки. Риторика проповедника, в том числе резкие формулировки о тех, кто «открывает рот» на руководителей, невольно подводит к мысли, что сама способность сомневаться и задавать неудобные вопросы воспринимается как нечто нежелательное. Ссылка на формулу «любая власть — от Бога», характерную для прошлых эпох, тоже не снимает противоречий: она не позволяет отделить легитимное руководство от откровенно деструктивных режимов. В итоге концепция, призванная объяснить истоки беспорядков, скорее порождает новые этические и социальные дилеммы — о границах послушания, праве на мнение и ответственности власти.

Ранее священник РПЦ Моисеев предупредил об опасности спиритических сеансов: на зов придут не души, а бесы.