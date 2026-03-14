«Прибавка будет ощутимой». Госдума утвердила рост социальных пенсий с 1 апреля

С апреля текущего года в России ожидается повышение социальных пенсий. Как сообщил председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в интервью ТАСС , коэффициент индексации составит 6,8%. Это решение напрямую связано с изменением величины прожиточного минимума.

«С 1 апреля социальные пенсии будут увеличены исходя из того, что увеличился прожиточный минимум по сравнению с прошлым годом», — отметил парламентарий.

По словам Нилова, запланированный процент повышения уже утвержден и соответствует росту прожиточного минимума в 2026 году относительно показателей 2025-го. Депутат также напомнил о предыдущих этапах индексации: в феврале были повышены ряд социальных выплат (с учетом фактической инфляции), а в январе прибавку получили получатели страховых пенсий, причем размер увеличения превысил прогнозируемый уровень инфляции.

Кроме того, в своем выступлении Ярослав Нилов затронул тему пенсионного обеспечения военнослужащих. Он уточнил, что перерасчет для этой категории граждан запланирован на 1 октября. Размер прибавки будет зависеть от того, насколько проиндексируют денежное довольствие военных.

