«Прибавка в тысячу рублей». Индексация социальных пенсий назначена на апрель 2026-го: кто получит эти деньги?

С апреля 2026 года социальные пенсии в России вырастут на 6,8%. В результате этой плановой индексации их средний размер достигнет 16,6 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.

Как уточнил депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Говырин, перерасчет коснется ключевых получателей этой категории выплат.

Социальные пенсии выплачиваются детям с инвалидностью, людям, получившим инвалидность в детстве, а также пожилым гражданам, не имеющим необходимого трудового стажа. Помимо этого, индексация также затронет и государственные пенсии, которые полагаются отдельным льготным категориям граждан.

Ранее сообщалось о том, что летчиков и работников угольной промышленности ждет надбавка к пенсии.