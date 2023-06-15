Прием заявок на бесплатный онлайн-тренинг для предпринимателей начался в Подмосковье
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Подмосковный центр «Мой бизнес» открыл прием заявок на участие в бесплатном онлайн-тренинге «Школа предпринимательства».
Как подчеркнули в пресс-службе областного министерства инвестиций, промышленности и науки, прохождение данной программы является обязательным условием для социально ориентированных и молодых предпринимателей при получении гранта.
В рамках обучения бизнесменов научат проводить маркетинговые исследования, планировать, управлять командой. Также предприниматели узнают, как проводить калькуляцию себестоимости товаров и услуг, об инструментах для анализа бизнеса, оптимизации деятельности и о разработке стратегического плана развития.
Онлайн-тренинг организован в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Курс продлится пять дней. Зарегистрироваться на него можно по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на важность сопровождения проектов малого бизнеса.
*Возрастное ограничение 16+