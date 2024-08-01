Прием заявок на получение двух мер поддержки бизнеса стартовал в Подмосковье

С сегодняшнего дня в Подмосковье стартовал прием заявок на получение субсидий для социальных предприятий, а также грантов для социальных и молодых предпринимателей региона. Об этом заявили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева подчеркнула, что предприниматели Подмосковья, получившие социальный статус, могут подать заявку на получение субсидии размером до 2 млн рублей, но не более 85% затрат.

Согласно требованиям к заявителю, затраты должны быть произведены не ранее 1 сентября 2023 года. Кроме того, предприятие не должно находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.

«Также с 1 августа предприниматели Подмосковья могут подать заявку на грант размером от 100 до 500 тысяч рублей. Воспользоваться данной поддержкой могут предприниматели, включенные в реестр социальных предприятий, и молодые предприниматели в возрасте до 25 лет включительно. Полученные средства бизнес сможет вложить в расширение деятельности в рамках уже существующего или нового проекта», — отметила Зиновьева.

Узнать подробнее и подать заявку на получение как субсидии, так и гранта можно на инвестиционном портале Московской области. Подать заявку можно до 30 августа.