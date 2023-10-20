Прием заявок на получение гранта Фонда развития промышленности стартовал в Подмосковье

Промышленные предприятия из Подмосковья могут до 26 октября включительно подать заявку на получение гранта Фонда развития промышленности Московской области. Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

Отмечается, что средства данного гранта могут быть направлены на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, оформленным на приобретение или создание основных средств предприятия. Отбор компаний осуществляется на конкурсной основе.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте. Прием заявок осуществляется с помощью системы электронного документооборота «Диадок». Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (495) 136-99-09.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что китайская компания Huajing запустит производство запчастей для прицепов в подмосковном Солнечногорске.