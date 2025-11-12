Прием заявок на всероссийскую премию «Предприниматель года» завершится 30 ноября

Прием заявок на участие во всероссийской премии «Предприниматель года» завершится 30 ноября. К участию приглашаются индивидуальные предприниматели, собственники компаний, управляющие директора, а также самозанятые.

Цели премии — продвижение региональных брендов и продукции, а также системная поддержка малого и среднего предпринимательства путем выявления и поощрения лучших практик.

В 2025 году премия проводится по 29 номинациям. Кроме этого, участники могут предложить свою номинацию. Итоги премии подведут в Москве в апреле 2026 года.

Подробная информация о проведении премии и условиях участия размещена на официальном сайте проекта.