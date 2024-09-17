Приемно-отправочный парк логистического хаба «Усады» в Домодедово достроят к концу года

Строительство приемно-отправочного парка центра «Усады» в Домодедово завершится к концу года. Степень строительной готовности объекта сейчас составляет более 70%, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Объект строится на промышленной железнодорожной станции на территории особой экономической зоны «Максимиха» с января текущего года. В рамках строительства объекта также установят шесть новых стрелочных переводов.

В указанной ОЭЗ строится мультимодальный центр площадью 145 тысяч квадратных метров. В реализацию проекта инвестируют около 13 миллиардов рублей.