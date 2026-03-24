Продавцы нашли способ сэкономить на таможне через ближайшую страну СНГ

С 1 апреля в России вступают в силу изменения, которые отменяют льготную растаможку автомобилей через Белоруссию и заниженные ставки в Киргизии. Однако продавцы и перевозчики быстро нашли новый способ экономии для покупателей. По данным телеграм-канала «База», в ход пошла схема с оформлением вида на жительство в соседней республике.

Как это работает? Клиенту помогают получить вид на жительство в Белоруссии. Туда же под видом личного имущества ввозят автомобиль. Затем машину регистрируют на владельца по местным правилам, что позволяет заплатить минимальные таможенные платежи. После этого авто оказывается у покупателя. Правда, ездить по России придется на белорусских номерах.

Экономия при этом внушительная. Например, BMW X5 2026 года при ввозе напрямую в Россию обойдется примерно в 13,9 млн рублей. По «белорусской» схеме — около 9,7 млн рублей. Разница — больше 4 млн рублей.

Аналогичная картина с Mercedes-Benz E 450 2025 года: 11,5 млн рублей против 7,7 млн рублей. Экономия также составляет порядка 4 млн рублей.

Весь процесс — от доставки машины из США до оформления ВНЖ — занимает около полугода. Продавцы предупреждают, что такая схема имеет свои нюансы: автомобиль остается на учете в Белоруссии, а значит, владельцу нужно соблюдать правила временного ввоза и быть готовым к возможным сложностям при общении с российскими страховыми и ГИБДД. Но для тех, кто готов ждать и мириться с бюрократией, экономия может быть решающим фактором.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля растаможка иномарок через Киргизию станет невыгодной.