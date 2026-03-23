В 1 апреля растаможка иномарок через Киргизию станет невыгодной

С 1 апреля в России вступают в силу изменения, которые кардинально повлияют на рынок иномарок, пишет издание MiraNews. С этого момента будет прекращена возможность льготной растаможки автомобилей через Киргизию.

Раньше эта схема позволяла ввозить машины по заниженным ставкам, что делало их более доступными для покупателей. Теперь разница между растаможкой в Киргизии и России исчезнет, и экономия уйдет в прошлое.

В результате этого цены на популярные модели вырастут. По оценкам экспертов, увеличение стоимости составит от 20% до 40%. Например, Toyota RAV4 может подорожать на 700 тысяч рублей.

Geely Monjaro, который сейчас можно купить за 4,2 млн рублей, после изменений будет стоить около 5,2 млн рублей. Гибридный кроссовер Lynk & Co 900 достигнет отметки в 8 млн рублей.

Эксперты добавляют, что для продавцов исчезнет стимул ввозить машины через альтернативные каналы, а объемы так называемого «серого» импорта сократятся. При этом спрос на автомобили остается высоким, а предложение ограничится.

Аналитики предупреждают, что все это сделает покупку машины еще менее доступной для многих россиян. Россиян предупреждают: рынок ждут серьезные потрясения. Покупателям, которые планировали приобрести иномарку в ближайшее время, стоит поторопиться, пока цены не подскочили окончательно.

