Продажа акций, дивиденды и купоны: как рассчитывается налог с инвестиционного дохода

Налог на инвестиции рассчитывается не со всей суммы сделки, а с положительного финансового результата. Об этом агентству « Прайм » рассказала эксперт Президентской академии Екатерина Медякова.

При продаже ценной бумаги из полученного дохода вычитают подтвержденные расходы на ее приобретение и реализацию, включая брокерские и биржевые комиссии. Пока стоимость актива растет только на счете и инвестор его не продает, налогооблагаемого результата не возникает. Дивиденды и купоны учитываются при их фактической выплате.

Для инвестиционных и некоторых других пассивных доходов налоговых резидентов действует отдельная двухступенчатая шкала: 13% — с суммы соответствующих налоговых баз до 2,4 млн рублей за год и 15% — только с превышения этого порога. Лимит применяется не к каждой операции, а к совокупному доходу этой группы за календарный год, уточняет ФНС.

При работе через российского брокера налог обычно рассчитывает и удерживает сам посредник. Отдельно подавать декларацию в большинстве случаев не требуется.

Если налогового агента нет, например при получении дивидендов по иностранным ценным бумагам, инвестор должен самостоятельно представить 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года и уплатить налог до 15 июля. Поэтому Медякова рекомендует заранее выяснять, кто отвечает за расчеты с бюджетом, и сохранять сведения о сделках и комиссиях.