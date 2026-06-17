Продажи меда в России упали на 7–8% из-за роста цен до 868 рублей за литр

По итогам первых пяти месяцев 2026 года объемы продаж меда в России заметно сократились. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка, в январе–мае реализация лакомства упала на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (данные NTech). В «Чек Индексе» компании «Платформа ОФД» зафиксировали снижение на 8 процентов год к году.