Продажи меда в России упали на 7–8% из-за роста цен до 868 рублей за литр
«Ъ»: продажи меда в РФ упали на 7–8%, цена выросла на 16% до 868 рублей за литр
По итогам первых пяти месяцев 2026 года объемы продаж меда в России заметно сократились. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка, в январе–мае реализация лакомства упала на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (данные NTech). В «Чек Индексе» компании «Платформа ОФД» зафиксировали снижение на 8 процентов год к году.
Аналитики связывают охлаждение спроса прежде всего с ростом цен. По данным «Чек Индекса», средняя розничная стоимость меда в стране увеличилась на 16 процентов и достигла 868 рублей за литр. Подорожание объясняется «вымыванием» с рынка остатков прошлых сезонов.