Продажи недвижимости в Московской агломерации за год снизились на 57%, сообщает «MK» . Причиной снижения этого показателя стал существенный рост ставок по ипотеке.

В 2020 году в стране начала действовать льготная ипотека. В результате в 2023-м были зафиксированы максимальные показатели по числу выданных ипотечных кредитов — их сумма составила 7,7 триллиона рублей. За время действия льготной ипотеки цены на недвижимость выросли практически вдвое — к примеру, на 91% в Подмосковье.

Но после отмены льготной ипотеки и ужесточения условий по семейной ипотечной программе объем выдачи кредитов на жилье в новостройках в столичном регионе всего за один месяц упал на 73%. Продажи в Московской агломерации снизились на 40% в июле и почти на 30% в августе. Тенденция продолжилась в сентябре.

Таким образом, рост ставок по ипотеке привел к значительному падению продаж и на первичном, и на вторичном рынках.