«Ночь выдалась тревожной». В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,0

EMSC: землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в Китае 5 ноября

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В четверг, 5 ноября, в районе границы Кашмира и Синьцзяна произошло землетрясение магнитудой 5,0. Соответствующие данные опубликованы на сайте Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Толчки были зафиксированы в 22:56 по местному времени, что соответствует 19:56 по московскому. Эпицентр сейсмического события располагался в 228 километрах к юго-западу от города Хотан. Глубина очага, по предварительным сведениям, составила 90 километров.

Информация о возможных пострадавших или разрушениях на текущий момент не поступала.

Ранее сообщалось о том, что россияне пожаловались на зубные туры в Китай.

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